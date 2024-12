Särava aasta selja taha jätnud judokad said Rio olümpiahõbedalt näpunäiteid

Kui jätta kõrvale äsja Jaapanist naasnud Klen-Kristofer Kaljulaid, siis olid Eesti paremad judomaadlejad aasta lõpus Käärikul kohal. Rahvusvahelisest laagrist osavõtjad vallutasid juba tuttavaks saanud saali ning rohkem olnuks neid sinna mahutada keeruline.

Kahel päeval said kohal olnud omandada ka vähem tuttavaid tarkusi. Oma mõtteid ja teadmisi andis edasi 2016. aasta olümpiahõbe ja Euroopa meister, varasem Aserbaidžaani koondislane Rustam Orujov.

"Suhtlesin lastega. Jagasin oma kogemusi, milline on minu võitlusstiil – näitasin seda neile. Pärast oli meil vestlus. Soovisin neile edu ja ütlesin, et nad püstitaksid endale eesmärgi. Ja distsipliin – olla kaugel harjumustest nagu suitsetamine, alkoholi tarbimine, ööklubis käimine. Ma arvan, et paljud kuulasid ja nendest saavad motiveeritud ja eesmärkidega maadlejad," ütles Orujov.

"Suur au meie jaoks, et meil oli selline inimene meie saalis," rõõmustas kadettide EM-kuld ja MM-hõbe Marek Adrian Mäsak. "Tema kogemus ja matitunnetus on meeletu. Ja ütleksin, et mulle väga meeldib tema maadlus, kuna ta on hästi tehniline. Hästi palju heiteid. Ja ma õppisin päris palju tema käest selles laagris."

Eesti judo jaoks jääb selja taha aasta, mille puhul hinnang "väga hea" pole ilmselt ülepingutatud. Olümpial käis Klen-Kristofer Kaljulaid, mõnusat ootust tekitavad aga noorte, näiteks 17-aastaste Emma-Melis Aktase ja Marek Adrian Mäsaku säravad tulemused.

"Ma elan kogu aeg tulevikuga, mis tuleb. Ja kui võtame seda aastat, siis jah, oli väga-väga hea aasta. Ja kui ma vaatan 2028. aasta Los Angelese olümpia poole, siis praegu on meil väga hea võimalus tegelikult. Meil on väga head noored ja meil on väga head võimalused," märkis Eesti täiskasvanute koondise peatreener Vladimir Stepanjan.

Vägilase mõõtu Mäsakut peetakse Eesti judo praegu ehk säravaimaks talendiks. Kuigi vanust on noormehel vaid 17-aastat, suutis ta tänavu medalile tulla juba U-23 vanuseklassis. Järgmine hooaeg võiks pakkuda veelgi põnevama väljakutse.

"Nagu ma natukene kuulsin oma treeneri käest, siis võib-olla tulevad mul mõningad täiskasvanute võistlused, aga miski pole veel kindel. Loomulikult ootan sellist võimalust," lisas Mäsak.