Crosby võttis Lemieux'lt klubi rekordi

37-aastasest Crosbyst sai Penguinsi söödukuningas läinud ööl, kui kodujääl alistati New York Islanders 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Vanameister andis oma panuse võitu teisel perioodil, kui ta tegi eeltöö Michael Buntingu tabamusele, mis viis Penguinsi 2:0 juhtima.

Crosby jaoks oli tegemist 1034. väravasööduga Penguinsi särgis ning sellega möödus ta klubi kõigi aegade arvestuses seni esikohal olnud Mario Lemieux'st.

SIDNEY STANDS ALONE!



Congratulations on becoming the Penguins' all-time assist leader, Captain pic.twitter.com/TLRYFq70hH — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 29, 2024

"Ma hindan selliseid hetki üha enam, kuid ma ei mõtle rekordite ületamisest väga tihti," ütles Crosby mängu järel. "Ma hindan kõiki, kes selle nimekirja tipus on, eriti Mariot ja kõike, mida ta Pittsburghi linna ja meie klubi heaks tegi. Nii et väga tore on olla osa sellisest seltskonnast."

20. hooaega NHL-is mängiv Crosby on käimasoleval hooajal visanud 38 mänguga 10 väravat ja jaganud 30 tulemuslikku söötu. "Sidney on erakordse loovusega mängija. See verstapost, milleni ta täna jõudis, on lihtsalt üks näide tema hämmastavast karjäärist. Mul ei jagu tema kiitmiseks sõnu. Ta on lihtsalt suurepärane," sõnas Penguinsi peatreener Mike Sullivan.

Penguins on idakonverentsis 39 punktiga üheksas, Islanders asub samas konverentsis 35 silmaga 13. positsioonil.

Teised tulemused:

Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers 5:4

Chicago Blackhawks - Dallas Stars 1:5

Minnesota Wild - Ottawa Senators 1:3

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 3:0

Detroit Red Wings - Washington Capitals 4:2

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 2:5

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 5:3

St. Louis Blues - Buffalo Sabres 2:4