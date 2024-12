Milan vallandas peatreeneri, uueks juhendajaks palgati pikaaegne Porto loots

"AC Milan teatab, et Paulo Fonseca vabastati esindusmeeskonna peatreeneri kohustustest. Klubi tänab Paulot suurepärase professionaalsuse eest ja soovib talle edaspidistes tegemistes parimat," seisis Milani lühikeses pressiteates.

51-aastane portugallane sõlmis tänavu suvel Milaniga kolmeaastase lepingu. Serie A-s on Milan senisest 17 mängust võitnud vaid seitse, kuuel korral on teenitud viigipunkt, viimati pühapäeva õhtul, kui kodus mängiti AS Romaga 1:1 viiki.

Esmaspäeva õhtupoolikul teatas 19-kordne Itaalia meister, et uueks peatreeneriks palgati Fonseca kaasmaalane, 50-aastane Sergio Conceicao.

Mängijakarjääri jooksul teiste seas Milani linnarivaali Interi värve kandnud Conceicao alustas treenerikarjääri kodumaal ning juhendas alates 2017. aastast kuni tänavu suveni riigi tippklubi Portot. Tema käe all tuli Porto kolmel korral Portugali meistriks ja neljal korral karikavõitjaks.

Conceicao esimene kohtumine Milani peatreenerina leiab aset 3. jaanuaril, kui Itaalia superkarika poolfinaalis minnakse vastamisi Torino Juventusega.