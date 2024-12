AC Milan vallandas peatreeneri

"AC Milan teatab, et Paulo Fonseca vabastati esindusmeeskonna peatreeneri kohustustest. Klubi tänab Paulot suurepärase professionaalsuse eest ja soovib talle edaspidistes tegemistes parimat," seisis AC Milani lühikeses pressiteates.

51-aastane portugallane sõlmis tänavu suvel AC Milaniga kolmeaastase lepingu. Serie A-s on AC Milan senisest 17 mängust võitnud vaid seitse, kuuel korral on teenitud viigipunkt, viimati pühapäeva õhtul, kui kodus mängiti AS Romaga 1:1 viiki.