Särav Diggins jõudis karjääri esimese klassikatehnikavõiduni

Päev varem vabatehnikasprindi esikoha teeninud Diggins oli ka ühisstardist sõidus liidrite seas ja pani otsustavatel hetkedel oma lõpukiirenduse taas maksma.

Digginsi edu teeb aga märkimisväärsemaks asjaolu, et senise karjääri jooksul pole ta kordagi MK-tasemel klassikatehnikasõitu võitnud. Vabatehnikas on esikohti tulnud üle 20.

Ajaga 42.23,6 lõpetanud ameeriklanna edestas poole sekundiga soomlannat Kerttu Niskaneni ja 0,7 sekundiga norralannat Astrid Öyre Slindi.

Kolmekordne Tour de Ski üldvõitja Therese Johaug pidi leppima kuuenda kohaga (+4,6), kaotades finišikiirenduses ka koondisekaaslastele Heidi Wengile (+0,8) ja Silje Theodorsenile (+2,2).

Ainsa Eesti naisena osalev Teesi Tuul oli 53. (+4.50,0).

Esmaspäeval suusatajad puhkavad, aasta viimasel päeval on Toblachis kavas 20 eraldistardist vabatehnikasõidud.