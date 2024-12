Atalanta kolm kuud kestnud hoog peatus, Inter hingab kuklasse

Fisayo Dele-Bashiru viis Lazio 23. minutil juhtima ja Atalanta jõudis viigini alles 88. minutil tänu vahetusmees Marco Brescianini tabamusele.

Teist väravat aga ei löödud ja see tähendab, et Itaalia kõrgliigas eelmised 11 kohtumist võidult-võidule sammunud Atalanta seeria katkes. Viimati jäi Atalanta koduliigas kolme punktita täpselt kolm kuud varem ehk 28. septembril, kui võõrsil viigistati Bolognaga samuti 1:1.

Atalanta suurim konkurent Milano Inter alistas aga võõrsil Cagliari 3:0 (53. Alessandro Bastoni, 71. Lautaro Martinez, 78. pen Hakan Calhanoglu) ja teenis kolm punkti lisaks.

Hetkel asub Atalanta 41 punktiga liidrikohal ja Interil on üks punkt vähem, aga samas ka üks kohtumine vähem peetud. Interil on samuti hea seeria - meeskond on võitnud viimased viis mängu.

Kohe uue aasta teisel päeval lähevad Inter ja Atalanta ka omavahel vastamisi, aga tegemist on siiski Itaalia superkarika poolfinaaliga.