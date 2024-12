Kolm võitu teeninud Kaldvee ja Lill tagasid koha MK-etapi veerandfinaalis

Lill sõnas, et turniir kulgeb hästi. "Seni oleme rahul, kuigi olud on jää osas keerulisemad, kuid oleme suutnud eksida vähem võrreldes vastastega ning mäng-mängult on tunnetus läinud ka paremaks," kommenteeris ta.

Kaldveel ja Lillel on alagrupis pidada veel üks kohtumine. Pühapäeval mängitakse tugeva Šveitsi kurlingupaari vastu, kus naismängija Carole Howald on naiste edetabeli esikoht ja meesmängija Pablo Lachat-Couchepin on meeskonna koosseisus maailma edetabeli teine

Seni on Kaldvee ja Lill alistanud Tšehhi kurlingupaari Julie Zelingrová ja Vít Chabičovský tulemusega 8:4 ning tugeva Šotimaa esinduse Sophie Jackson ja Duncan McFadzean tulemusega 6:4.

Eestlased alistasid ka 2019. aasta segapaaride maailmameistrid Anna Hasselborgi ja Oskar Erikssoni 8:7. Hasselborg on lisaks klassikalise kurlingu 2018. aasta olümpiavõitja ja 2022. aasta olümpiapronks ning Eriksson 2022. aasta olümpiavõitja.

Göteborgis on kohal Euroopa paremik ja eestlaste põhilised konkurendid tulevastel maailmameistrivõistlustel. Lisaks MM-i hõbemedalistidele Kaldveele ja Lillele ka tänavuse MM-i võitjad, rootslased Rasmus ja Isabella Wrana. Samuti teeb kaasa Eesti kurlingupaari treener Magnus Nedregotten koos oma partneri Kristin Skaslieniga.

Kaldvee ja Lille hooaja eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.