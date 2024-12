Suurslaalomis võimutsenud Brignone tõusis MK-sarja üldliidriks

Esimest korda Semmeringis võidurõõmu maitsnud Brignone asus liidriks juba avalaskumise järel, edestades šveitslannat Lara Gut-Behramit 15 ja rootslannat Sara Hectorit 24 sajandikuga.

Teisel laskumisel oli Brignone üleolek veelgi kindlam. Hector kerkis teisele kohale, kaotades kahe laskumise kokkuvõttes võitjale 57 sajandikuga. Kolmandaks tuli uusmeremaalanna Alice Robinson (+0,90).

Gut-Behrami teine laskumine jäi võrreldes esimesega tagasihoidlikumaks ning ta sai lõpuks üheksanda koha (+1,83).

Brignone jaoks oli tegemist karjääri 29. ja tänavuse hooaja teise etapivõiduga. Ühtlasi tõusis itaallanna MK-sarja üldarvestuses 319 punktiga liidriks. Talle järgnevad šveitslannad Camille Rast (301 p) ja Gut-Behrami (262 p), neljas on Hector (262 p).

Pühapäeval on Semmeringis kavas slaalom.

Federica Brignone's winning run in Semmering! 2nd World Cup win of the season! #fisalpine #wintersport #worldcupsemmering pic.twitter.com/0XrvmAy7lN