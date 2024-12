Swiatek dopingujuhtumist: kartsin inimeste reaktsiooni

Endine naiste tennise maailma esireket Iga Swiatek sai põrus sel hooajal dopingukontrolli ning sai lühikese võistluskeelu, aga ütles aasta lõpus, et olukord laabus tema jaoks kergelt ning toetajad on olnud keerulise juhtumi osas positiivsed.

Novembris selgus, et 23-aastane Swiatek põrus augustis dopingukontrolli, aga kuna tegemist polnud tahtliku patustamisega, määrati talle sügisel vaid kuuajaline võistluskeeld. Keelu tõttu ei osalenud Swiatek kolmel turniiril, lisaks pidi ta tagasi maksma Cincinnati turniiri auhinnarahad, sest mängis seal vahetult pärast positiivse proovi andmist.

Sel hooajal sattus dopingusekeldusse ka meeste maailma esireket Jannik Sinner, kellele ei määratud tahtmatu tarvitamise eest üldse keeldu. Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) otsustas lõpuks siiski Sinneri juhtumi edasi kaevata, nõudes ikkagi, et itaallane peaks keelu saama.

Swiatek lootis, et tema juhtum sai keeluga läbi. "Mulle määrati keeld ja kaotasin staatuse maailma esireketina. Tean, kuidas protsess käis ja andsin neile kõik tõendid. Ma ei saa ausalt öeldes enam midagi teha," rääkis Swiatek reedel. "Ma ei oota, et nad seda edasi kaevavad, aga samas ei ole see minu otsus."

Poolatar põrus dopingukontrolli, sest tema proov näitas trimetasidiini tarvitamist. Uurimise käigus tuvastati aga, et keelatud aine sattus tema kehasse läbi melatoniini, mis osutus saastunuks.

Swiatek rääkis, et meedia ning inimeste reaktsioon oli üllatavat positiivne. "Arvan, et suurem osa inimesi said olukorrast aru ja lugesid dokumente. Nad teavad, kuidas süsteem töötab ja nägid, et mul ei ole süüd. Üldiselt oli reaktsioon, eriti Poolas, üsnagi toetav," rääkis ta.

"Hindan seda väga, sest pidin jätma vahele turniire Hiinas ja keegi ei teadnud, miks. Kartsin, et toetajad pööravad mulle selja. Aga tundsin hoopis tuge, see oli suurepärane," jätkas Swiatek. "Loomulikult jäeti negatiivseid kommentaare ja sellest peab mööda vaatama."

Swiatek alustab hooaega Austraalias toimuval United Cupil, 12. jaanuaril saavad alguse Austraalia lahtised, kus Swiatek poolfinaalist edasi pääsenud pole.