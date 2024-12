Arsenal vajas kodupubliku ees võiduks üht väravat

Arsenal lõi oma ainsa värava 23. minutil, mil sakslane Kai Havertz külaliste värava ees terava tsenderduse kergelt väravavõrku suunas. Londoni klubi jõudis veel korra väravani, kuid Gabriel Jesus määrati suluseisu ning poolajale mindi Arsenali 1:0 eduseisul. Teisel poolajal jätkus Arsenali otsing teise värava nimel, aga seda siiski ei sündinud ja võõrustaja teenis napi 1:0 võidu.

18. mänguvooru viimases mängus jätsid Brighton ja Brentford väravad löömata.

Arsenal teenis sellega oma hooaja kümnenda võidu ning on 36 punktiga liigatabelis teisel real, aga liider Liverpool on mänginud ühe mängu vähem ja on kuue punkti kaugusel.

Hooaja 19. voor algab juba pühapäeval, kui muuseas astub väljakule ka Nottingham, kellel on 34 punkti. Liigatabeli kolmas, Chelsea, on teeninud 35 punkti. Tihedale teise koha heitlusele järgnevad 29 silma kogunud Newcastle ja Bournemouth.

Brighton ja Brentford on liigatabelis kõrvuti, Brighton on 26 punktiga kümnes, Brentford on kogunud 24 punkti ja jätkab 11. real.