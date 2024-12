Kahevõistluse maailma paremik stardib veebruaris Otepääl

Otepää kahevõistluse maailma karika sarja etapp toob veebruaris Eesti spordisõprade ette tipptasemel rahvusvahelise konkurentsi. Eelregistreerimise põhjal on kinnitatud 88 sportlase osalemine, sealhulgas 29 naist ja 59 meest, esindades kokku 15 erinevat riiki.

Naiste seas on starti asumas sportlased Austriast, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Jaapanist, Norrast, Poolast, Sloveeniast ja USAst. Meeste arvestuses on võistlustulle astumas sportlased Austriast, Hiinast, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Jaapanist, Norrast, Sloveeniast, Šveitsist, Ukrainast, USA-st ja Kasahstanist.

"On suurepärane näha nii laia rahvusvahelist osavõttu, mis tõstab Otepää etapi maailmakarikasarja oluliste võistluste hulka," ütles korralduskomitee juht Rauno Loit. "Esmakordselt on sel korral osalemas Otepääl ka Hiina ja üle pika aja tuleb starti ka Šveits. See annab võimaluse ka kodupublikul kaasa elada oma lemmikutele ja avastada uusi tähti maailma kahevõistluse areenilt."

Kahevõistluse etapp toimub Otepääl, kus on olemas kõik tingimused, et võistlused korralikult läbi viia, pakkudes sportlastele nii väljakutseid kui ka unustamatuid elamusi. Pealtvaatajaid ootab lisaks võistlustele ka mitmekülgne meelelahutusprogramm, mis sobib kogu perele.

Kahevõistluse Otepää MK etapp Tehvandi Spordikeskuses toimub 7.-9. veebruarini. Pileteid saab eelmüügist soetada Piletitasku müügikeskkonnast. Kuni 11-aastased lapsed pääsevad võistlusi vaatama dokumendi alusel tasuta.