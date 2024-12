Baskonia tuli Euroliiga liidri vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust

Baskonia võitis resultatiivse avaveerandi 28:26, aga Pariisi meeskond alustas teist kümne järjestikuse punktiga, kordas sama veerandaja keskel seisult 38:33 ning suurendas siis vahetult enne avapoolaja lõppu edu ka 19 punktile. Baskonia alustas viimast veerandaega veel kaheksapunktilises kaotusseisus, aga võitis otsustava perioodi koguni 30:9; sealjuures oli Pariis esimesed viis ja pool minutit kahe punkti peal.

Baskonia vedasid võidule Chima Moneke ja Markus Howard: esimene neist viskas 29 punkti ja võttis kümme lauapalli, kuus kaugviset tabanud Howardi arvele jäi 28 punkti. Donta Hall panustas kaheksa punkti ja 12 lauapalliga, Raieste ei mänginud.

Pariisi meeskond (11-6) on nüüd kaotanud kolm järjestikust mängu ning langes tabelis Monaco ja Olympiakosi (mõlemad 12-6) järel kolmandaks. Baskonial on kaheksa võitu ja kümme kaotust, play-in'i viivast kohast ollakse ühe võidu kaugusel. Hispaania meeskondadel pole sel hooajal Euroliigas lihtne olnud, sest nii Realil kui Barcelonal on üheksa võitu ja sama palju kaotusi.

Fenerbahce (10-7) pidi võõrsil tunnistama Partizani (8-10) 90:81 paremust, pea kogu mängu rassinud Kendrick Nunn viskas Panathinaikosi (11-7) 80:69 võidumängus tabelirivaali Müncheni Bayerni (11-7) üle 27 punkti ja võttis kuus lauapalli. Sealjuures oli see Saksamaa klubile kodusaalis alles esimeseks kaotuseks.