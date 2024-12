Prantsuse mäesuusatipp kukkus Bormios raskelt: Itaalia ei vääri olümpiat!

30-aastane Sarrazin võidutses Bormios mullu ja sai eelmise hooaja jooksul teel MK-sarja üldarvestuse viienda kohani veel kolm esimest ja kaks teist kohta, ent kaotas reedesel teisel treeninglaskumisel kontrolli, libises rajapiiretesse ning viidi helikopteriga haiglasse.

Treening peatati 20 minutiks, Prantsusmaa meedia teatel on ka tunamullu Bormios karmilt kukkunud Sarrazin teadvusel, aga tegi viga jalale. Samuti viidi kopteriga ära kohalik mees Pietro Zazzi.

Bormio etapp, konkreetsemalt Stelvio suusarada Vallecetta mäel on traditsiooniliselt üks keerulisemaid MK-kalendris. Veidi enam kui aasta pärast võõrustab Bormio ka Milano olümpiamängude mäesuusavõistlusi.

"Minu arvamus on kindel: nad ei tea, kuidas laskumisi ette valmistada," kommenteeris kolm aastat tagasi MM-il kiirlaskumises seitsmenda koha saanud Prantsusmaa mäesuusataja Nils Allegre Eurospordile.

"Nad on radu 40 aastat valmistanud ja teavad ainult, kuidas seda ohtlikult teha. Armastan kiirlaskumist, kui see on keeruline, kiire ja suurte hüpetega. Kitzbühelis [Austrias] oskavad nad seda teha, aga siin on see lihtsalt ohtlik," jätkas Allegre.

"See on sportlaste suhtes lugupidamatu. Jõuame siia, rada on juba käest ära, ilma pidurdamata hüppame 50 meetrit. Lähen küll [laupäeval] starti, aga ei pea seda õigeks. Aasta enne olümpiamänge teha selline rada... nad ei vääri olümpia korraldamist," lisas marus Allegre.

Rada kritiseeris ka Šveitsi täht Marco Odermatt, kes kirjeldas reporteritele katsumust kui "võitlust ellujäämise nimel". "Kohas, kus Sarrazin kukkus, on vaja tähelepanelikkust ja keskendumist, seal pole eksimusruumi. Ma ei arva aga, et ta võttis liigseid riske," kommenteeris Odermatt Blickile.

Bormios võistleb sel nädalavahetusel kiirlaskumises ka Juhan Luik. "Bormio nõlv on minu jaoks uus - võistlen siin esmakordselt. Juba Val Gardenas räägiti mulle, et tegu on tõsise võistluspaigaga, milleks tuleb vaim valmis panna. Üks asi on vaadata videoid, aga hoopis teine asi siin kohapeal olla," rääkis Luik suusaliidu pressiteate vahendusel.

"Täna [reedel] sain sõitmist harjutada – kollase lipu tõttu pidin oma soorituse keskel peatuma ja see rikkus rütmi ära, kuid sain sellest hoolimata rajaoludest aimu - nõlv on mehine, väga kiire ja konarlik. Kogemus on siiani olnud väga äge, nädalavahetuseks lubab ilusat ilma ja oodata on põnevat kiirlaskumise võistlust," lisas Eesti sportlane.