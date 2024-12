Vangerdused jätkuvad: Pärnu abitreener maandus Keilas

Jõulude eel loobus Pärnu Sadam ukrainlasest peatreener Vitali Stapanovski teenetest ja palkas tema asemele Evarti. Seepeale liitus Hontšarov vastupidises suunas ehk Pärnu abitreeneri ametist samale positsioonile Keila Coolbeti võistkonda.

"Senise abitreeneri Kristjan Evarti lahkumise järel oli vaja kiiresti tegutseda. Kuna olin juba varem kuulnud Olehi kohta head, oli tema üks nendest, kellega ühendust võtsin," lauuss Coolbeti peatreener Peep Pahv.

"Vestluse käigus süvenes arusaam, et ta võiks meile sobida. Pole kahtlust, et tegemist on väga heal tasemel treeneriga, kes vaatamata noorusele omab juba häid kogemusi. Skauting on Olehi tugevus ning just sellist meest oli meile muutunud olukorras vaja."

Hontšarov lisas, et tal on meeskonnaga liitumise üle hea meel. "Loodan, et sulandun kiiresti ja olen võimalikult kasulik. Mul on selles rollis ja erinevatel tasanditel piisavalt kogemusi. Loodan, et toon värskeid mõtteid," sõnas ukrainlane.

Korvpalli Eesti-Läti liigas hoiab Keila Coolbet hetkel seitsme võidu ja kuue kaotusega seitsmendat kohta. Viimased neli kohtumist kaotanud Pärnu Sadam (4-10) on 15 meeskonna konkurentsis 12. positsioonil.