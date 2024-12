Skoorimaias Memphis Grizzlies püstitas klubi rekordi

Memphise vägesid vedasid Zach Edey 21 punkti ja 16 lauapalliga ning Jaren Jackson jr 21 punkti ja 11 lauapalliga. Desmond Bane lisas 19 ja Jaylen Wells 17 silma. R.J. Barrett tõi Torontole 27 punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Memphise keskmine punktisaak sel hooajal on 123,7 silma mängus, mis on liiga parim näitaja. Vastav number on üle 120 veel üksnes Cleveland Cavaliersil (121,8).

Klubi hoiab läänekonverentsis Oklahoma City Thunderi (24-5) ja Houston Rocketsi (21-9) järel kolmandat kohta (21-10), seejuures viimasest üheksast mängust on meeskond võitnud seitse. Idakonkerentsi eelviimane Toronto Raptors (7-24) on kaotanud aga üheksa korda järjest.

Võidu teenis neljapäeval ka Oklahoma City, kes oli võõrsil üle Indiana Pacersist 120:114 (19:29, 34:32, 30:23, 37:30). Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjatele 45 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Soome korvpallur Lauri Markkanen viskas 25 punkti, kuid Utah Jazz jäi võõrsil siiski napilt 120:122 (23:23, 31:32, 34:26, 32:41) alla Portland Trail Blazersile.

Tulemused: Indiana - Oklahoma City 114:120, Orlando - Miami 88:89, Washington - Charlotte 113:110, Atlanta - Chicago 141:133, Memphis - Toronto 155:126, Milwaukee - Brooklyn 105:111, New Orleans - Houston 111:128, Portland - Utah 122:120, Sacramento - Detroit 113:114.