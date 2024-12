Vabapääsme saanud Halep jätab Austraalia lahtised siiski vahele

Endine maailma esireket Simona Halep, kes teenis aasta esimesele suure slämmi tenniseturniirile ehk Austraalia lahtistele meistrivõistlustele vabapääsme kvalifikatsiooniturniirile, teatas, et on sunnitud vigastuse tõttu Melbourne'is võistlemisest loobuma.

Eelmisel nädalal näidisturniiril Abu Dhabis osalenud Halep pidanuks enne Austraalia lahtisi mängima ka eelturniiril Aucklandis, aga teda segavad põlve- ja õlavalu.

"Pärast Abu Dhabis mängimist tundsin jälle valu nii põlves kui õlas. Arutasime tiimiga pikalt ja lõpuks otsustasime, et targem on minu hooaja algust edasi lükata," teatas Halep ühismeedias. "See pole kindlasti see, mida ma soovin. Tahan tänada Aucklandi turniiri ja Austraalia lahtiste korraldajaid, et nad mulle vabapääsme andsid, aga kahjuks ei saa ma sel korral neid võimalusi kasutada."

Halepi sõnul loodab ta hooaega alustada veebruari alguses tema kodumaal Rumeenias peetaval WTA turniiril. "Ma ei jõua ära oodata, et imeliste Rumeenia fännide ees mängida," lisas ta.

33-aastane rumeenlanna pole kahel viimasel hooajal suure slämmi turniiridel osalenud. Tema karjäär takerdus pärast 2022. aasta sügisel antud positiivset dopinguproovi. Kui esialgu sai Halep koguni nelja aasta pikkuse võistluskeelu, siis rahvusvaheline spordikohus lühendas selle tänavu märtsis üheksale kuule ja rumeenlanna on pärast seda ka mõnel WTA turniiril osalenud.

Maailma edetabelis asub 2018. aastal Austraalia lahtistel finaali jõudnud Halep alles 877. kohal.