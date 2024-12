Viis Norra kahevõistlejat said jõuludeks MM-pileti

Eesti koondislase Kristjan Ilvese treeningukaaslastest tagasid juba koha MM-koondises MK-sarja üldliider Jarl Magnus Riiber, üldarvestuses neljandal kohal olev Jens Luraas Oftebro ja MK-sarjas Ilvese ees kaheksandal kohal olev Jörgen Graabak.

Lisaks meestele jagas suusaliit välja kaks MM-piletit ka naistele, need teenisid MK-sarja liider Ida Marie Hagen ja üldarvestuses neljandal kohal olev Gyda Westvold Hansen.

"Norra koondisesse pole kunagi olnud nii raske pääseda kui enne seekordset MM-i," tõdes Norra kahevõistlejate spordidirektor Ivar Stuan. "Tähelepanelikud kahevõistlusesõbrad mäletavad, et Gyda ja Jarl võidutsesid pea kaks aastat tagasi Planica MM-il ja tagasid tegelikult juba siis koha Trondheimi MM-il. Mõlemad on vaatamata terviseprobleemidele taas häid tulemusi näidanud. Nad on kindlasti meie suurlootused."

"Ida Marie Hagen on jõulude eel võitnud neljast MK-võistlusest neli. Ta on praegu ületamatu," kiitis Stuan. "Jens Luraas Oftebro oli enne jõule Ramsaus teine, Jörgen Graabak on vaatamata paljudele vigastustele ja haigustele jõudnud sel hooajal mitmel korral esikuuikusse."

Järgmised MM-kohad kuulutab Norra suusaliit välja veebruari alguses pärast Seefeldi MK-etappi ja viimased kohad jagatakse 9. veebruaril pärast Otepää MK-etappi. MM-ile pääseb kuus Norra mees- ja viis naiskahevõistlejat, see tähendab, et mõlemas arvestuses on veel kolm kohta mängus.

"Meeste seas pole meil kunagi karmimat konkurentsi olnud, viimastele MM-kohtadele konkureerib seitse-kaheksa sportlast," ütles Stuan.

Suusaalade MM peetakse Norras Trondheimis 26. veebruarist 9. märtsini.