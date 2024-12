Jalgpalliliidu kuldmärgi pälvis Tõnu Sirel, kes pani tänavu detsembris punkti enam kui 27 aasta pikkusele tööle EJL-i sekretariaadis. Sirel alustas EJL-is 1. aprillil 1997. Aastatel 1997–2012 töötas ta peasekretärina ning alates 2012. aastast on ta olnud peadirektor. Alates 1. detsembrist jätkab ta EJL-is osakoormusega tööd infrastruktuuri projektidega.

Jalgpalliliidu hõbemärgi pälvis pikaaegne Tallinna FCI Levadia president ja eestvedaja Viktor Levada. Pärast 1982. aastal Ukrainast Eestisse kolimist asutas ta siin metallifirma Levadia, millest sai 1998. aastal Eesti esiliigas edukalt mänginud Maardu meeskonna peatoetaja. Samal aastal asutas Levada sama klubi põhjal Maardus FC Levadia, mis kolis hiljem pealinna ja on praegu tuntud Tallinna FCI Levadia nime all. Levada on olnud FCI Levadia klubi president ja juhatuse liige.

Jalgpalliliit tunnustas hõbemärgiga Sulev Laanperet, kes on rohkem kui 40 aastat olnud Pärnu jalgpalli suurtoetaja. AS Savi asutaja ja omanik Laanpere on olnud paljude Pärnu jalgpalli jaoks oluliste otsuste juures ning on eriliselt toetanud naiste jalgpalli ja Pärnu Jalgpalliklubi. Mitmete suurte ja oluliste projektide hulgas teostas Laanpere ettevõte AS Savi ka A. Le Coq Arenal staadionihoone vaiatööd. Tuleval aastal jõuab Laanpere olulise tähiseni: tal täitub 80 eluaastat.

Hõbemärgiga tunnustati ka nelja märgilise tähiseni jõudnud Eesti koondislast. 19. novembril EM-valikmängus Slovakkiaga pidas oma 100. kohtumise koondise särgis Karol Mets. Praegune koondise kapten tegi debüüdi 2013. aastal võõrsil Lichtensteini vastu.

Tänavuse hooaja järel mängijakarjääri lõpetamisest teatanud Kairi Himanen jõudis naiste koondises 75 mänguni veebruaris, kui Eesti võitis seisuga 1:0 Hongkongi. Himaneni arvele jäi koondise särgis 81 mängu ja 6 väravat.

29. novembri maavõistlusmängus Kosovoga jõudis naiste koondises märgilise numbrini kaks mängijat, kui oma 75. kohtumise pidasid Lisette Tammik ja Vlada Kubassova. Tegemist on praeguse naiste koondise resultatiivseimate mängijatega: Tammiku arvele on 2015. aasta debüüdi järel kogunenud 16 tabamust, Kubassova on 12-aastase koondisekarjääri jooksul löönud naiste koondise eest 13 väravat.