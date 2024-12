Van der Poel alustas cyclo-crossi hooaega võidukalt

Hulsti etapil võidutses eliitmeeste konkurentsis belglane Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck Development Team; 57.55), edestades seitsmeringilisel võidusõidul hispaanlast Felipe Orts Lloret'd (Ridley Racing Team) üheksa ja hollandlast Pim Ronhaari (Baloise Trek Lions) 20 sekundiga. Vanthourenhout kaotas kaasmaalasele ühe minuti ja 30 sekundiga ja lõpetas seitsmendal positsioonil, vahendab EJL.ee.

Eliitnaiste konkurentsis pälvis esimese koha Luksemburgi rattur Marie Schreiber (Team SD Worx-Protime), jättes selja taha hollandlannad Brandi (+0.20) ja Puck Pieterse (+0.28; Fenix-Deceuninck).

Pühapäeval Zonhovenis peetud etapil avas võidukalt hooaja valitsev maailmameister Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ajaga 1:00.39. Belglased Thibau Nys (Baloise Trek Lions) ja Joran Wyseure (Crelan-Corendon) kaotasid talle vastavalt ühe minuti ja 30 sekundiga ning ühe minuti ja 33 sekundiga.

"Üks minu parimatest võistlustest ja seda mõneti ootamatult," tunnistas Van der Poel finišis. "Lähenesin sel aastal hooajale teistmoodi ja tundsin end end täna suurepäraselt. Ka tehniliselt."

Eliitnaiste võistlusel oli parim hollandlanna Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck; 54.11). Talle järgnesid britt Zoe Backstedt (Canyon//Sram Racing; +0.05) ja Brand (+0.15).

Peale kuut etappi jätkab meeste seas liidrina Vanthourenhout ja naiste hulgas Brand. Vanthourenhout on kogunud 140 punkti. Tema selja taga on kaasmaalased Toon Aerts (118 punkti) ja Eli Iserbyt (102). Brand hoiab liidripositsiooni 155 silmaga. Teisel kohal on Schreiber (124) ja kolmandal Alvarado (119).

MK-sarja seitsmes etapp peetake 26. detsembril Belgias Gaveres.