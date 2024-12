Kristjan Tamm alistas neljanda asetusega tuneeslase

Teist päeva järjest ei kaotanud Tamm ühtki servigeimi, päästes kokku kolm murdepalli. Eestlane lõi 15 ässa ja võitis 84% esimese servi punktidest, vahendab Tennisnet.ee.

Tamm kohtub teises neutraalse lipu all võistleva Erik Arutiunianiga. 20-aastane valgevenelane on maailma edetabelis 719. kohal. Ta on karjääri jooksul võitnud ühe ITF-i turniiri tänavu augusti lõpus Taškendis. Juunioride maailma edetabelis on Tamme vastane parimal nädalal olnud 27. kohal.