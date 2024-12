Järgmise aasta Giro algab Albaaniast

Järjekorras 108. Giro stardib 9. mail Aadria mere ääres asuvast Durrësi linnast. Avaetapil ootab võistlejaid 164-kilomeetrine teekond pealinna Tiranasse. Teisel etapil on kavas 13,7 km pikkune temposõit ning viimaseks jõuprooviks Albaania pinnal on 160 km pikkune künklik etapp.

"Otsustasime vältida tavapärast sprinteritele sobivat algust," selgitas Giro korraldaja Mauro Vegni. "Need kolm etappi panevad kohe alguses proovile kõik üldarvestuse favoriidid ning võime kohe näha esimesi olulisi ajavahesid."

Albaania lõigu järel ootab rattureid 12. mail puhkepäev, millele järgneb 18 etappi Itaalias. Finiš on Roomas 1. juunil. Täpne marsruut avalikustatakse 13. jaanuaril Roomas.

Tegemist on 15. korraga Giro ajaloos, kui võistlus algab väljaspool Itaaliat ning esimene kord pärast 2022. aastat, mil avapauk anti Budapestis.

Sel aastal krooniti üldvõitjaks sloveen Tadej Pogacar. Madis Mihkels tegi tänavusel Girol oma suurtuuride debüüdi ja lõpetas esikümnes neljal etapil.

