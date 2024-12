Rovanperä alustab uut hooaega ringrajal

Rovanperä stardib 10.-12. jaanuaril Dubais toimuval kestvussõidul, kus ta istub Huber Racing võistkonna Porsche GT3R rooli. Soomlase tiimikaaslasteks on kaasmaalased Jukka Honkavuori ja Jani Käkelä ning sakslane Mark Wallenwein ja Dominikaani Vabariigi esindaja Joel Monegro.

"See on minu esimene kord GT3-autoga võistelda ja samuti esimene kord, kui pean autot teiste pilootidega jagama," kommenteeris Rovanperä. "Mul on kindlasti palju õppida, aga olen põnevil ja loodan leida nädalavahetuse jooksul hea kiiruse. 24 tunni pikkune võistlus annab võimaluse palju rajal olla."

"On fantastiline, et nii erakordne sõitja nagu Kalle liitub meiega Dubais," ütles Huber Racingu omanik Christoph Huber. "Tänavu näitas ta end Porsche Carrera Cupil väga võimeka sõitjana. Ootan põnevusega tema debüüti GT3 klassis."

Dubai kestvussõidu ja autoralli MM-sarja hooaja avaetapi vahele jääb napilt kümme päeva, sest Monte Carlo ralli algab 23. jaanuaril. Tänavust WRC hooaega osalise koormusega läbinud Rovanperä naaseb Toyota rooli täiskohaga ning hakkab püüdma oma kolmandat MM-tiitlit.

Excited to race first time with GT3 car!



Starting my 2025 season in January 10-12th at Dubai 24h with fellow Finns Jukka Honkavuori & Jani Käkelä, and Mark Wallenwein and Joel Monegro in Huber Racing Porsche GT3 R! This gonna be fun#KR69 #HuberRacing #24hseries pic.twitter.com/p2pbTIbial