Tiitlikaitsja Inter püsib liidrite kannul

Pärast väravateta möödunud avapoolaega haaras Inter juhtohjad enda kätte 48. minutil, kui Hakan Calhanoglu nurgalöögi suunas peaga võrku Carlos Augusto. Lõppseis vormistati alles teisel üleminutil, mil Marcus Thuram lõi karistusalast palli ristnurka.

Inter on tabelis 37 punktiga kolmandal kohal, liidrist Atalantast jäädakse kolme ja Napolist ühe punkti kaugusele. Como asub 15 punktiga 16. positsioonil.

Tabelis viiendal kohal paiknev Fiorentina kaotas sel hooajal esimest korda koduväljakul, kui jäi alla Udinesele 1:2. Fiorentina ründaja Moise Kean viis võõrustaja 8. minutil penaltist juhtima, kuid teisel poolajal vastasid väravatega Lorenzo Lucca (49.) ja Florian Thauvin (57.).

Fiorentina on kogunud 16 mänguga 31 punkti, Udinese jätkab 23 punktiga üheksandal real.

A look at the table after matchday 17 pic.twitter.com/0gIzDP9Ot1