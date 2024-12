Thunder pikendas võiduseeriat, Cavaliers hiilgas kodus

Läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder (23-5) kirjutas tabelisse kaheksanda järjestikuse võidu, kui koduväljakul alistati Washington Wizards (4-23) 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18). Murdehetkeks kujunes viimase veerandi algus, kui Thunder tegi 19:3 vahespurdi, kasvatades vahe 21-punktiliseks.

Võitjate poolel oli resultatiivseim 41 silma toonud Shai Gilgeous-Alexander. Jalen Williams panustas 17 punkti ning Isaiah Hartenstein sooritas kaksikduubli 16 punkti ja 11 lauapalliga. Wizardsi parim oli 31 punktiga Jordan Poole.

Cleveland Cavaliers (26-4) sai kodusaalis 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25) jagu Utah Jazzist (7-21). Idakonverentsi tipp on sel hooajal 18 kodumängust võitnud koguni 17.

Darius Garland viskas võitjate kasuks 23 punkti ja andis kaheksa tulemuslikku söötu, Donovan Mitchell ja Evan Mobley lisasid mõlemad 22 silma, seejuures võttis Mobley ka 10 lauapalli. Jordan Clarkson ja Lauri Markkanen tõid Jazzile vastavalt 27 ja 26 punkti.

Teised tulemused:

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 114:117

Denver Nuggets - Phoenix Suns 117:90

Golden State Warriors - Indiana Pacers 105:111

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 132:108

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 91:112

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 110:114

Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 117:104

Miami Heat - Brooklyn Nets 110:95

New York Knicks - Toronto Raptors 139:125

Charlotte Hornets - Houston Rockets 101:114

Orlando Magic - Boston Celtics 108:104

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 111:106

