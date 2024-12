Kapten Rooba korraldas jõulude eel noormängijatele hokilaagri

Soome kõrgliigas KooKoo klubis mängiv Robert Rooba tegi noortele hokihuvilistele jõulude eelse hokilaagri, milles said osaleda U-10, U-12 ja U-14 vanusegruppides mängivad noored. Kahel päeval enne jõule saadi Haabersti jäähallis kokku ning prooviti tulevastele hokimängijatele pakkuda vaheldust igapäevastest trennidest.

"Jõulud on parim aeg lastega möllamiseks," ütles jäähokikoondise kapten ERR-ile.

"Tegelikult on see mõte alguse saanud sellest, et mul on sõpradega iga-aastane jõuluhoki traditsioon, kuna paljud meist on aasta jooksul mänginud välismaal või üldse on mõned muud asjad juba elus. Siis jõulud on olnud see aeg, kus me oleme kokku saanud ja hokit mänginud koos ja see on selline tore sõprade ja perega koos olemise traditsioon," rääkis Rooba. "Sealt ajendatuna tuli ka mõte, et võiks ka lastele sellist jõuluhoki asja teha ja ütleme nii, et vaheldust pakkuda sellele, mida nad igapäev oma treeneritega teevad."

Kuna Roobal ise noore hokimängijana selliseid võimalusi profitasemel mängijatega treenida polnud, siis soovis ta lastele pakkuda rõõmu hoki mängimisest ning proovida nendega läbi erinevaid mänge.

"Sellel ajal ei olnud väga sellist mängijat, kes oleks mänginud kuskil kõrgemal tasemel ja kui oli, siis väga palju neid kodumaal ei näinud. Harvad korrad, kui neid on olnud näha, siis need on olnud unustamatud" rääkis Rooba. "Ma mäletan siiani väga hästi, kui minu suur iidol Toivo Suursoo kunagi mängis Linnahalli jäähallis koondisega mängu ja ma sain temalt autogrammi võtta."

Robert Rooba Autor/allikas: ERR

"See on mul siiamaani meeles ja võib-olla see, et ma leian selle aja nende lastega siin, annab neile mingit inspiratsiooni ja indu jätkata sellel hokiteekonnal ja kuhugi välja jõuda," lisas ta.

Noorte mängijate silmis oli kahe päeva jooksul näha rõõmu ning hoki mängimise täielikku nautimist. "Kuna vanused on alates väga väikestest kuni natukene vanemateni välja, siis eelkõige paistab mulle silma rõõm hokimängust. See tuletab meelde oma nooruspõlve, kui sai väga palju sellest mängust rõõmu tunda."

"See lapse rõõm ja ind, see on asi, mida ei tohi kaotada ka professionaalselt seda mängu mängides. See on võib-olla kõige suurem asi, mis nendest lastest välja kiirgab," sõnas Rooba.

Jõulueelsel ajal soovib Eesti jäähokikoondislane Robert Rooba kõigile rahulikku aega. "Jälgige sporti, toetage sporti ja jõuluaeg on selle jaoks suurepärane aeg, kuna paljudel inimestel on puhkused ja samal ajal tehakse palju sporti. Minge koha peale, vaadake sporti ja ilusaid, rahulikke jõule kõigile!" ütles kapten Rooba.