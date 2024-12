Kuressaare kapten sõlmis järgmiseks hooajaks lepingupikenduse

"Olen FC Kuressaares veedetud ajaga väga rahul ja mul on hea meel siin jätkata," ütles 31-aastane keskkaitsja klubi kodulehe vahendusel. "Oli täitsa põnevaid pakkumisi ka mujalt, aga minu esimene eelistus ja prioriteet oli jätkata selles klubis ja meeskonnas, kuhu kuulub minu hing. Õnneks jõudsime kiiresti kokkuleppeni."

Järgmisest hooajast hakkab Kuressaare klubi juhendama senine FC Flora abitreener ning U-21 koondise juhendaja Sander Post. "Eesmärk ja ambitsioon tulevikuks uue peatreeneri juhtimisel on selge – varasemat taset veelgi tõsta ning teha uusi vägevaid sissekandeid Kure ajalooraamatusse. Mina igatahes usun sellesse meeskonda, klubisse ja meie inimestesse ning annan endast parima, et 2025. hooaeg kujuneks edukaks," ütles Pajunurm.

Peatreener Post on kapteni jätkamise üle õnnelik. "Märten on meeskonnale äärmiselt väärtuslik mängija. Tema kogemused ja liidriomadused on meile väga olulised. Olen kindel, et ta annab endast ka uuel hooajal parima, et aidata meil saavutada seatud eesmärke. Ootan meie kohtumist uuel aastal ja tänan teda usalduse eest," sõnas ta.

Kuressaare teenis möödunud Premium liiga hooajal kaheksa võidu ning kümne viigiga 34 punkti, millega saavutati hooaja lõpuks kaheksas koht.