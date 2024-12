Pahv koheselt Kasemetsale asendust ei otsi: anname oma poistele võimaluse

Keila Coolbet teatas pühapäeval, et 22-aastane Kasemets lahkus klubist ning liitub Leedu kõrgliigaklubi Mažeikiaiga. Pahv rääkis esmaspäeval ERR-ile, et talendika tagamängija lepingusse oli talvine lahkumine sisuliselt sisse kirjutatud.

"Esimene plaan, et ta läheb kuhugi välja, oli juba suvel. Võtsime talle agendi ja proovisime leida variante. Mingid asjad olid õhus suvel ka, aga päris asja neist ei saanud. Hooaja esimeses pooles oli juba paar jututasandil võimalust," rääkis Pahv. "Leping oli meil ka niimoodi sõlmitud, et pärast koondisepausi novembri keskpaigast alates võis ära minna ja kui võimalus tekkis, ma ei näinud ühtegi põhjust, miks teda takistada või kinni pidada. Kasemets on mängija seisukohast väga hea, saab teha sammu edasi."

Peatreener lisas, et esimest korda tuli Mažeikiaiga liitumine teemaks eelmisel neljapäeval ning reede õhtuks oli otsust juba tehtud.

Pahvi sõnul vaatab klubi tagamehe asendamisel esmalt olemasolevate jõudude poole ning suurim rollimuutus võib oodata just 19-aastast tagamängijat Erik Makket. "Hooaja eel oligi plaan, et kui Kasemets läheb ära, siis Erik Makke tuleb tema koha peale. See, et nad natuke aega koos mängisid, oli pigem meile boonus ja paljustki tingitud sellest, et Makke sai suvel vigastada," rääkis Pahv.

"Plaan oli anda talle sellel positsioonil võimalus ennast näidata ja usun, et ta on selleks valmis. Kas nüüd mängutase langeb või tõuseb, seda näitab aeg. Pärnu vastu mäng näitas, et need mehed, kes siiamaani on oma järge oodanud, vedasid päris hästi välja. Makket ennast ei olnud ja said hakkama küll," lisas juhendaja.

"Igal juhul on õige anda oma poistele võimalus. Hooaeg on veel pikk, kui on hädavajadus, eks saame siis võimaluste tekkides käike teha," lisas ta.

Pärnu Sadama endine peatreener Vitali Stepanovski (paremal) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Keila Coolbet on tänavust Eesti-Läti liigat alustanud hästi ning pärast 13 mängu ollakse seitsme võiduga tabelis seitsmendal kohal. "Võib kindlasti rahul olla, et oleme play-off mängus sees ja oleme suutnud võidud-kaotused vahekorras end plusspoole peal hoida. Samas on paar sellist mängu ka olnud, kus on napilt ära antud, seis võiks isegi parem olla," rääkis Pahv.

"Suures plaanis võib rahul olla, väga halbu mänge polegi olnud ja oleme siin ka olulisi konkurente ära hammustanud - Ogre, Ventspils, Rapla, Pärnu," lisas juhendaja.

Keila Coolbeti viimane võit tuli laupäeval koduse konkurendi Pärnu Sadama vastu ning pärast 87:72 võitu teatas Pärnu klubi, et on lõpetanud koostöö peatreeneri Vitali Stepanovskiga. "See, et Pärnu peatreener sule sappa sai, üllatav ei olnud. Eks seda oodati juba varem, talle oli võimalusi antud," ütles Pahv.

Pärnu on 14-st mängust võitjana väljunud vaid neljal korral, liigatabelis ollakse 12. tabelireal ning play-off'i pääsemiseks tuleb hooaja teises pooles näidata suurepärast mänguvormi.

Pahvi sõnul see nii lihtne aga ei ole. "Ma ei taha teise klubi siseasjadesse väga minna, aga Pärnu klubi juhtidel oli päris raske seis, peatreeneri vahetamine ei ole väga lihtne. Üks asi on leida asendus, teine asi on lõpetada kehtiv leping. Tekivad rahalised tegurid ja asjad. See ei ole lihtne samm, aga mingit muutust vaja oli. Kui nad on konkurendid, siis loodan, et neil läheb hästi," ütles Keila Coolbeti juhendaja.