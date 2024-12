NFL: Noor mängujuht tüüris taaskord Washingtoni võidule

Eagles alustas Washingtonis toimunud kohtumist suurepäraselt, kui nõjatus avaveerandil suurepärase Saquon Barkley jalgadele. Philadelphia võitis avaveerandi 21:7, aga jäi küll ilma oma mängujuhist, kui Jalen Hurts peaga vastu maad kukkus ning peapõrutuse tõttu platsile enam ei naasnud.

Eagles püsis mängu vältel siiski vähemalt touchdown'i kaugusel, aga neljanda veerandi keskel jõudis Commanders esimest korda eduseisuni. Eagles vastas neli minutit enne mängu lõppu väravalöögiga ja läks kahe punktiga juhtima ning tegi Washingtoni järgnenud rünnakul vaheltlõike ja lisas veel ühe väravalöögi, minnes 33:28 juhtima.

Pealinnaklubil jäi viimaseks rünnakuks aega vähem kui kaks minutit, aga dünaamiline mängujuht Jayden Daniels juhtis Commandersi rünnaku kümme sekundit enne mängu lõppu Eaglesi üheksa jardi joonele. Daniels leidis siis järgmise katsega lõpualast Jamison Crowderi ning touchdown andis Washingtonile olulises kohtumises 36:33 (14:21) võidu.

JAYDEN DANIELS. COMMANDERS TAKE THE LEAD WITH 6 SECONDS.#PHIvsWAS pic.twitter.com/BcKGpEBIsl — NFL (@NFL) December 22, 2024

Pittsburgh Steelers ja Baltimore Ravens pidasid AFC põhjadivisjonis maha põneva heitluse, kuid Ravens asus kolmanda veerandi lõpus touchdown'iga juhtima. Otsustava veerandi alguses õnnestus aga Ravensi kaitsjal Steelersi mängujuhi Russell Wilsoni sööt vahelt võtta ning sellega vastase lõpualasse joosta, viies Baltimore'i 14 punktiga juhtima.

Ravens lisas enne mängu lõppu veel ühe väravalöögi ning vormistas kodupubliku ees võimsa 34:17 (17:10) võidu. Steelers oleks võiduga divisjonivõidu kindlustanud, aga Ravens suutis hooajaseisu viigistada ning divisjonivõit selgub hooaja viimasel kahel nädalal

MARLON HUMPHREY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Tune in on FOX! pic.twitter.com/LOMbBM914K — Baltimore Ravens (@Ravens) December 21, 2024

Tiitlikaitsja Kansas City Chiefs alistas kodupubliku ees Houston Texansi 27:19 (17:10) ning kindlustas sellega AFC konverentsi tabelitipus kohta. Ainsana pakub esikoha heitluses pinget Buffalo Bills, kes alistas küll New England Patriotsi 24:21 (7:14), kuid jääb kaks mänguvooru enne hooaja lõppu Chiefsist kahe võidu kaugusele.

NFC konverentsis jätkab esikohal Detroit Lions, kes alistas Chicago Bearsi 34:17 (27:14), kuid divisjonirivaal Minnesota Vikings teenis samuti oma 13. võidu, alistades pühapäeval Seattle Seahawksi 27:24 (17:14). Hooaja viimasel mängunädalal lähevad Minnesota ja Detroit veel vastamisi ning kui mõlemad püsivad võitude ja kaotustega ühel pulgal, otsustab selle mängu võitja ka konverentsi esikoha.

Teised tulemused:

Los Angeles Chargers - Denver Broncos 34:27

New York Jets - Los Angeles Rams 9:19

Indianapolis Colts - Tennessee Titans 38:30

Cincinnati Bengals - Cleveland Browns 24:6

Carolina Panthers - Arizona Cardinals 36:30 (la.)

Atlanta Falcons - New York Giants 34:7

Miami Dolphins - San Francisco 49ers - 29:17

Las Vegas Raiders - Jacksonville Jaguars 19:14

Buffalo Bills - New England Patriots 24:21

Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 26:24