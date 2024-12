Oilers tõmbas Senatorsi hoole pidurit

Eelmise hooaja finalist Oilers asus kohtumist juhtima avakolmandiku 15. minutil, kui Connor McDavidi eeltöö realiseeris väravaks Viktor Arvidsson. Väravasööduga pikendas McDavid oma punktiseeria üheksale mängule (3+15).

Teise perioodi alguses taastas viigiseisu Nick Cousins, kuid peagi haaras Oilers uuesti juhtohjad. Arvidsson oli sedapuhku sööduandja rollis ja litri toimetas väravasse Zach Hyman, kes sai värava kirja kuuendat mängu järjest. Lõppseisu vormistas kolmanda perioodi alguses Adam Henrique.

"Arvestades, kuidas me viimasel ajal mänginud oleme, oli tänane kaotus eriti frustreeriv," ütles Senatorsi kaitsja Thomas Chabot. "Kindlasti ootasime rohkemat. Samas Oilers on väga andekas meeskond, seega peab neile au andma."

"Meie seis on praegu hea," märkis Oilersi puurivaht Stuart Skinner. "Oleme leidnud viise, kuidas mänge võite. Me ei taha kahte mängu järjest kaotada ja viimasel ajal oleme suutnud seda ka vältida. Nüüd saame pühade ajal natukene hinge tõmmata, et hooaja teises pooles värskena püsida."

Oilers tõusis läänekonverentsis neljandale kohale, olles kogunud 44 punkti. Senators on idas 38 punktiga kaheksas.

Teised tulemused:

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 5:2

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:4

Utah - Anaheim Ducks 4:5 (kv.)

Washington Capitals - Los Angeles Kings 3:1

New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:3