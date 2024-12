ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis brasiillasest üllataja

Kaheksast finalistist kõige noorem ja kõige madalama edetabelikohaga Fonseca läbis alagrupifaasi täiseduga, alistades esimese asetusega prantslase Arthur Filsi (ATP 20.), kolmanda paigutusega tšehh Jakub Menšiku (ATP 48.) ja viienda asetusega ameeriklase Learner Tieni (ATP 114.).

Nelja parema seas seljatas Fonseca kolmes setis prantslase Luca Van Assche (ATP 128.) ning sai seejärel finaalis 2:4, 4:3 (8), 4:0, 4:2 jagu Tienist.

"Ma olin enne finaali väga närvis, sest teadsin, et tuleb raske mäng. Ma mängisin Learneri vastu ka USA lahtiste noorteturniiri finaalis, seega teadsin tema mängustiili. Ta on imeline inimene ja suurepärane mängija, aga õnneks suutsin oma paremuse maksma panna. Olen enda üle väga uhke," rääkis Fonseca finaali järel.

Tänavust aastat maailma edetabeli 730. reketina alustanud Fonseca teenis turniirivõiduga ligemale 530 000 USA dollarit. Ühtlasi on ta turniiri ajaloos kolmas mängija, kes on 18-aastaselt triumfeerinud. Varasemalt on sellega hakkama saanud praegune maailma esinumber Jannik Sinner ja maailma kolmas reket Carlos Alcaraz.