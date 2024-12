Viimsi hakkas vastu, aga Tartu Ülikool sai kümnenda võidu kätte

Kui esimene poolaeg möödus tasavägiselt, siis kolmandal perioodil haaras Tartu Ülikool eduseisu 59:49. Viimase perioodi alguses sai Viimsi vahe kahele (64:66), aga peagi juhtisid külalised taas 75:64.

Matši lõpus tuli kahepunktiviskeid 64-protsendiliselt tabanud Viimsi veel korraks paari punkti peale (77:79), aga võit kuulus siiski Tartu klubile, kel on nüüd tabelis kümme võitu ja neli kaotust.

Jalen Henry tõi võitjatele 29 ja Jamir Harris 20 punkti. Omar EL-Sheikh panustas kümne lauapalli ja Martin Paasoja üheksa resultatiivse sööduga. Jörgen Rikberg vedas 26 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga Viimsi vägesid.

Optibeti Eesti-Läti liigas on võiduprotsent üle 80 kahel Läti klubil: Riia VEF-il (14-2) ja Riia Zellil (14-3). Kolmas on Kalev/Cramo (9-3) ja neljas Tartu Ülikool (10-4). Viimsi on kolme võiduga ja tosina kaotusega 15 meeskonna seas 13.