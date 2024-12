Kristjan Kangur liitus Kalev/Cramo treeneritetiimiga

42-aastane Kangur täiendab treeneritiimi Heiko Rannula ja Indrek Reinboki kõrval.

"Kangur ei istunud eilsel mängul meie pingil kogemata - väga väga hea meel on teatada, et Kristjan Kangur on tagasi Kalev/Cramos!" teatas klubi ühismeedias.

"Seekord tema jaoks täiesti uues rollis abitreenerina. Usume, et Kanguril on palju, mida meie (eriti noortele) mängijatele anda ning samas ka Indrek Reinbokilt ja Heiko Rannulalt õppida."

Kangur pallis Kalev/Cramos mängijana aastatel 2006-2009, 2017-2020 ja 2021-2022 ning krooniti kolm korda Eesti meistriks ja kolm korda karikavõitjaks.

Tänavu sügisel asus Kangur tööle ka Eesti korvpallikoondise delegatsioonijuhina.