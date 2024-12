Magic ronis välja 22-punktilisest august, Wemby pani kümme kulpi

Magic alustas kohtumist hästi, kui asus avaveerandi keskel 21:15 juhtima, kuid seejärel haaras juhtohjad Heat, kes kasvatas poolajaks vahe 20 punkti peale.

Kolmanda veerandaja järel juhtis Heat 22 punktiga, aga viimane vaatus kuulus täielikult koduvõistkonnale. Magic viskas neljandal veerandil 37 punkti ja hoidis Heati kaheksa punkti peal, teenides lõpusireeni kõlades võidu numbritega 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8).

"Seda ei ole võimalik seletada. Ma pole oma liigas veedetud aastate jooksul kunagi näinud, et ükski meeskond suudaks niimoodi rahu säilitada ja mängus püsida," ütles Magicu treener Jamahl Mosley mängu järel.

"Selline on tänapäeva NBA, eks? 20-punktiline eduseis pole enam see, mis see oli kümme aastat tagasi. Peab lõpuni pingutama," märkis Heati juhendaja Eric Spoelstra.

Magicu ridades kandis põhiraskust Cole Anthony, kes viskas 35 punkti, jagas üheksa resultatiivset söötu ja hankis kaheksa lauapalli. Kentavious Caldwell-Pope toetas 24 ja Goga Bitadze 18 punktiga. Bam Adebayo ja Terry Rozier tõid Heati parimatena 23 silma.

San Antonio Spursi tähtmängija Victor Wembanyama tegi läinud ööl harvanähtava kaksikduubli, kui tema tööandja alistas kodusaalis Portland Trail Blazersi 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25).

Noor prantslane viskas üleplatsimehena 30 punkti ja blokeeris 10 vastaste pealeviset. Sellega sai temast kuues mees NBA ajaloos, kes ühes mängus vähemalt 30 punkti visanud ja 10 kulpi pannud. Varem on sellega hakkama saanud Hakeem Olajuwon (viiel korral), David Robinson (kolmel korral), Artis Gilmore, Dwight Howard ja Kareem-Abdul Jabbar (kõik ühe korra).

Teised tulemused:

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 99:103

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 112:128

Brooklyn Nets - Utah Jazz 94:105

Chicago Bulls - Boston Celtics 98:123

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 126:99

Milwaukee Bucks - Washington Wizards 112:101

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 103:113

New Orleans Pelicans - New York Knicks 93:104

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 113:97

Phoenix Suns - Detroit Pistons 125:133