Hein pidi eelmise hooaja üllataja vastu võrgust korjama kolm palli

Kodumeeskond Girona läks pooletunnise mängu järel juhtima üsna kurioosse värava toel, kui Miguel Gutierrez lõi karistusala joonelt antud karistuslöögi vastu keskkaitsjat David Lopezt ning temast tugeva rikošeti võtnud pall põrkas ristnurka. Hein hüppas tõrjumiseks teisele poole.

Kaheksa minutit hiljem suurendas kodumeeskonna edu Abel Ruiz ning lõppskoori vormistas 81. minutil Arnaud Danjuma. Kui teise värava puhul oleks Hein saanud paremini tegutseda, siis päästis ta mitme tõrjega kogu mängu selgelt tagaajaja rollis olnud Valladolidi veel hullemast.

Raskustes Valladolid on 18 mängust kaotanud 12 väravate vahega -25, sealjuures on teiste väljalangemistsoonis olevate meeskondade ehk Espanyoli ja Valencia väravate vahe vastavalt -13 ja -10. Eelmisel hooajal üllatuslikult kolmanda koha saanud Girona on sel hooajal tabelis 25 punktiga kaheksandal kohal.