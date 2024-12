Algas meeste koondise MM-valiksarja piletipakettide müük

Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht rääkis, et järgmise aasta MM-valikmängude pääsmeid saab soetada varasemaga võrreldes rohkemates hinnakategooriates. "Jaotasime A. Le Coq Arena kokku kuueks hinnakategooriaks. Lisaks on kõigil kuuel alal veel soodushinnad vastavalt vanusele. Loodame, et sellise arendusega leiab iga spordisõber endale sobiva hinnaga istekoha ja jõuab koondist tribüünile toetama," lausus Uiboleht.

Pääsmete soetamisel kehtib põhimõte: mida varem ostad, seda soodsamalt saad. Aasta lõpuni on paketid, mis tagavad sissepääsu kõigile neljale kodumängule, saadaval jõuluhinnaga, mis säästab üksikpiletitega võrreldes ligi 30 protsenti.

Eesti meeste koondis alustab 2025. aastal teekonda MM-valiksarjas, kus heitleb I-alagrupis Norra, Iisraeli, Moldova ning Saksamaa või Itaaliaga. Eesti alustab valiksarja märtsis võõrsil, esimesed mängud kodusel A. Le Coq Arenal toimuvad juunikuus. Neljakordset maailmameistrit Saksamaad või Itaaliat võõrustab Eesti oktoobrikuisel laupäeval.

Eesti kõigi kodumängude algusajad on veel selgumas, mistõttu on pääsmetel märgitud avavile ajaks 19.00 või 21.45.

Eesti meeste koondise kodused MM-valikmängud 2025. aastal:

06.06.2025 kell 19.00 või 21.45 Eesti – Iisrael, A. Le Coq Arena

09.06.2025 kell 19.00 või 21.45 Eesti – Norra, A. Le Coq Arena

11.10.2025 kell 19.00 või 21.45 Eesti – Saksamaa/Itaalia, A. Le Coq Arena

14.10.2025 kell 19.00 või 21.45 Eesti – Moldova, A. Le Coq Arena

Piletipakettide hinnad kuni 31. detsember 2024 (Piletilevi lehelt ostes lisandub Piletilevi teenustasu; jalgpall.ee lehelt ostes teenustasu ei lisandu):

Premium kategooria piletipakett 99 eurot, soodus 89 eurot (üksikpääsmetena 137,50 eurot)

Küljetribüüni esimese kategooria piletipakett 89 eurot, soodus 79 eurot (üksikpääsmetena 123,80 eurot)

Küljetribüüni teise kategooria piletipakett 79 eurot, soodus 72 eurot (üksikpääsmetena 111,40 eurot)

Küljetribüüni kolmanda kategooria piletipakett 72 eurot, soodus 65 eurot (üksikpääsmetena 100,20 eurot)

Küljetribüüni neljanda kategooria piletipakett 65 eurot, soodus 58 eurot (üksikpääsmetena 90,20 eurot)

Fännikategooria piletipakett 58 eurot, soodus 52 eurot (üksikpääsmetena 81,20 eurot)

Piletipakett lapsele (2017. aastal ja hiljem sündinud) 15 eurot

Premium kategooria (skeemil roosa) istekohad asuvad staadioni küljetribüüni esimesel tasandil väljaku keskjoone lähistel.

Küljetribüüni esimese kategooria (skeemil kollane) istekohad asuvad Premium kategooria istekohtade kõrval esimesel tasandil. Samuti kuuluvad sellesse kategooriasse teise tasandi küljetribüüni keskmised kohad.

Küljetribüüni teise kategooria (skeemil punane) piletipaketi alla kuuluvad istekohad esimese tasandi küljetribüüni äärtes, teise tasandi keskmiste istekohtade kõrval ja staadioni kolmanda tasandi küljetribüüni keskel.

Küljetribüüni kolmanda kategooria (skeemil roheline) piletipaketi omaniku istekohad asuvad teise ja kolmanda tasandi küljetribüüni äärtes ning nurgatribüünil.

Küljetribüüni neljanda kategooria (skeemil helesinine) piletipaketi istekohad asuvad nurgatribüünidel.

Fännikategooria (skeemil sinine) piletipakett tagab istekoha staadioni otsatribüünil. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka Eesti fännisektorid A7 ja A8, kus on tavaks seista püsti ja elada mängule valjuhäälselt kaasa.

Valides ühe mängu ja istekoha staadionil, kaasnevad sellega automaatselt ka teiste mängude piletid sama istekohaga. Üksikpiletid MM-valikmängudele tulevad müüki maikuus pärast piletipakettide müügi lõppu.