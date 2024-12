Platsile naasnud Jõesaar tegi võidumängus mitmekülgse esituse

10. detsembril Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga mänginud Jõesaar jättis haigestumise tõttu eelmise liigamängu vahele, kuid naasis neljapäeval Lublini Stardi vastu platsile.

Dziki alustas kohtumist 9:0 spurdiga, kuid lubas külalistel enne avaveerandi lõppu veel nelja punktiga juhtima minna. Teisel veerandil jäi Jõesaare klubi samuti pigem tagaajaja rolli, kuid teise poolaja alguses tegi Dziki 11:4 spurdi ning asus seejärel mängutempot dikteerima. Edu paisus otsustaval veerandil veel 16-punktiliseks ning Dziki teenis lõpuks 75:63 (19:18, 16:15, 16:9, 24:21) võidu.

Jõesaar rassis platsil veidi üle 36 minuti ning skoris selle aja jooksu 13 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 1/5, vabavisked 6/9), haaras viis lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ning tegi kaks vaheltlõiget.

Andre Wesson oli 20 punktiga üleplatsimees ning ameeriklane tegi 11 lauapalliga ka kaksikduubli, Mateusz Szlachetka lisas võitjate eest veel 19 silma. Lublini parim oli jamaicalane Tyran De Lattibeaudiere, kes lõpetas 14 punkti ja kümne lauapalliga.

Dziki on sel hooajal 11 mänguga teeninud seitse võitu, millega asetsetakse Poola kõrgliigas teisel kohal. Esikohal on hooaega kümne järjestikuse võiduga alustanud Wloclaweki Anwil, mis on Jõesaare eelmine klubi.