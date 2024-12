Igiliikur LeBron püstitas veel ühe NBA rekordi

Los Angeles Lakers kohtus võõrsil Sacramento Kingsiga ning asus varakult juhtima, kuid südikas Kings võitles teisel ja kolmandal veerandil ning kohtumine kulges tasavägiselt. Otsustavatel hetkedel oli aga Los Angelese klubi parem ning Lakers vormistas 113:100 (37:28, 25:30, 24:22, 27:20) võidu.

LeBron James mängis võidumängus 34 minutit ning sellega sai temast liiga ajaloos põhihooajal kõige enam mänguaega kogunud mängija. James on platsil olnud 57 471 minutit, varasemalt kuulus rekord legendaarsele Kareem Abdul-Jabbarile (57 446 minutit).

"See on päris lahe tunnustus. Iga kord, kui mind ajaloo parimatega ühte kategooriasse pannakse, on väga lahe," ütles 30. detsembril 40. sünnipäeva tähistav James. "Teadmine, et ma olen olnud tiimikaaslaste jaoks saadaval ja olen mänginud oma armastatud mängu kõrgel tasemel kaks kümnendit teeb mind väga alandlikuks."

Jamesi nimele kuulus juba üldine mänguaja rekord ning eelmisel hooajal sai temast ka liiga ajaloo kõige enam punkte visanud mängija. Mõlemad rekordid kuulusid enne Abdul-Jabbarile.

James panustas Kingsi vastu 19 punkti, seitse resultatiivse söödu ja kuue lauapalliga. Sel hooajal on ta keskmiselt saanud mänguaega 35 minutit, mille jooksul on ta kogunud 22,8 punkti, 9,1 korvisöötu ja 8 lauapalli.