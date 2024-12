Wembanyama juhtis Spursi võidule, Grizzlies jooksis Warriorsist üle

San Antonio Spurs ja Atlanta Hawks pidasid San Antonio kodupubliku ees maha tasavägise lahingu, aga Spursil õnnestus 17 sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima minna. Hawksi ääremängija De'Andre Hunter tegi siis aga võimsa soorituse, kui pani Spursi tähe Victor Wembanyama postrile, viigistades sellega mängu.

Hawksil õnnestus pall veel tagasi saada, aga Trae Youngi võiduvise läks mööda ja kohtumine läks 120:120 viigil lisaajale. Wembanyama skooris aga lisaajal ise Hawksist rohkem punkte ning Spurs teenis siiski kodupubliku ees 133:126 (36:29, 24:37, 30:21, 30:33, 13:6) võidu.

20-aastane prantslane lõpetas kohtumise 42 punkti, kuue lauapalli, viie resultatiivse söödu, nelja bloki ja kahe vaheltlõikega. Devin Vassell lisas 23 punkti, Jeremy Sochan tegi mitmekülgse esituse, kui kogus 20 punkti, kaheksa lauda ja neli korvisöötu.

Hawksi rünnakut juhtinud Trae Young viskas 23 punkti ning jagas lausa 16 resultatiivset söötu, võimsalt pealt pannud Hunter oli 27 punktiga külaliste resultatiivseim.

Spurs (14-13) on läänekonverentsis 11. kohal ning on kogunud kolme play-in koha peal oleva meeskonnaga sama palju võite, kuid nii Minnesota, Golden State kui Phoenix (kõik 14-12) on mänginud ühe mängu vähem. Hawks (14-14) on idakonverentsis seitsmendal kohal.

Läänekonverentsis teist kohta hoidev Memphis Grizzlies näitas koduplatsil võimu, kui läks poolajapausiks Golden State Warriorsi vastu 31 punktiga juhtima. Eduseis paisus neljandal veerandil lausa 57-punktiliseks, kuid kohtumise lõpuks oli tablool Memphise ülikindel 144:93 (37:15, 32:23, 40:21, 35:34) võit.

Memphis tabas kolmepunktijoone tagant lausa 27 korda, mis on klubi ajaloo parim esitus. Viis kolmest tabnud Santi Aldama lõpetas 21 punkti ja 14 lauapalliga, Jaren Jackson viskas 17 punkti, haaras kuus lauapalli ja jagas viis korvisöötu. Seljavigastusega heitlev Ja Morant mängis ainult 17 minutit ning viskas üheksa punkti.

Warriorsi täht Stephen Curry tegi aga oma karjääri ühe halvima esituse, kui ei tabanud väljakult ühtegi oma seitsmest viskest. USA koondisega olümpiavõitjaks tulnud tagamees tabas kaks vabaviset ning veetis platsil vaid 24 minutit. Warriorsi eest debüüdi teinud Dennis Schröder viskas 22 minutiga vaid viis punkti.

Grizzlies (19-9) jälitab läänekonverentsis Oklahoma City Thunderit (21-5), kes alistas Orlando Magicu 105:99 (29:28, 36:18, 17:28, 23:25). Tegemist oli Thunderi kuuenda järjestikuse võiduga, Shai Gilgeous-Alexander kogus 35 punkti, kuus korvisöötu, neli vaheltlõiget ja sama palju lauapalle.

Suvel suurejoonelise vahetustehingu teinud New York Knicks ja Minnesota Timberwolves läksid esimest korda sel hooajal vastamisi, aga Knicksil õnnestus võõrsil poolajaks 25 punktiga juhtima minna. Teisel poolajal hoog ei raugenud ja Knicks vormistas võimsa 133:107 (32:33, 41:18, 31:23, 29:33) võidu.

Karjääri esimesed üheksa aastat Minnesotas veetnud Karl-Anthony Towns tuletas oma endisele klubile taset meelde, kui viskas 32 punkti, haaras 20 lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Mikal Bridges lisas omalt poolt veel 29 punkti, kuus lauda ja kuus korvisöötu.

Julius Randle viskas oma endise klubi vastu 24 punkti, samuti Townsi vahetusse lisatud Donte DiVincenzo panustas 15 silmaga. Anthony Edwards viskas kaotuses 17 punkti ja lisas seitse resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Utah Jazz 119:126

Washington Wizards - Charlotte Hornets 123:114

Boston Celtics - Chicago Bulls 108:117

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 94:101

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 133:113

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 95:118

Phoenix Suns - Indiana Pacers 111:120

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 126:124

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 100:113