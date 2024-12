Viimsi üllatas käsipalli meistriliigas Servitit

Viimsi ja Serviti pidasid maha tasavägise avapoolaja, kuid Servitil õnnestus Ülljo Pihuse ja Sander Sarapuu väravatest poolaja lõpus kolmega juhtima minna ning riietusruumi mindi Serviti 15:14 eduseisul. Viimsi lubas 48. minutil Serviti taaskord kolmega juhtima, aga 57. minutiks oli võõrustaja taas värava kaugusel.

Erik Matti tabamus kolm minutit enne mängu lõppu viigistas seisu ning Otto Karl Kondi viimase minuti väravad võitlesid Viimsile välja üllatava 30:29 (14:15) võidu.

Viimsi resultatiivseimad olid Kont kuue tabamusega ja Kalev Kütt viie väravaga. "Täna läksime ilma pingeta peale. Püüdsime Põlvaga tempos püsida ning tänu agressiivsele kaitsele ja ühtsele tegutsemisele jätsime omale lõpus võimaluse," rääkis Kütt pärast mängu.

"Lõpus suutsime väikestes asjades paremad olla ja nii paljust piisabki. See on suuresti tiimi võit ja näitab, et liigume õiges suunas. Nii on hea minna jõulupuhkusele, et tulla veel paremini tagasi," lisas ta.

Serviti suurimad väravakütid olid Mathias Rebane seitsme väravaga ning Ülljo Pihus ja Robin Oberg kuue väravaga.

Aasta viimane meistriliiga mäng toimub 21. detsembril, mil Serviti võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.