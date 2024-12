Poom lõi Chelsea vastu värava ning Rovers kindlustas edasipääsu

Stamford Bridge'i staadionil pea 40 000 pealtvaataja ees toimunud kohtumises läks võõrustaja 23. minutil Marc Guiu väravast juhtima, aga Poom viigistas seisu kõigest kolm minutit hiljem, kui tema löök Chelsea kaitsjast rikošeti võttis ning väravavõrku lendas.

Chelsea näitas seejärel võimu, kui Guiu vormistas enna avapoolaja lõppu kübaratriki ning Kiernan Dewsbury-Hall veel ühe värava lõi. Teisel poolajal jõudis tabamuseni veel Marc Cucurella ning Chelsea teenis 5:1 võidu ja jätkas Konverentsiliigas ainsa klubina täiseduga.

"Mängisime ilmselgelt suurepärase meeskonna vastu, teadsime seda. Jõudsime viigini ja mõnel teisel päeval oleks vahest lõpptulemus parem olnud, aga tulime siia ilma mingi pingeta. Saime päeva nautida ja olema tulemusest hoolimata tänase üle õnnelikud," rääkis Poom pärast mängu.

Poom avalikustas, et viimased nädal aega on tema jaoks suuri muutusi toonud. "Mul sündis nädal aega tagasi tütar, seega mul on olnud hullumeelne nädal," ütles eestlane. "Olen nii õnnelik, et sain Stamford Bridge'il värava kirja. Minu eluaegne unistus on olnud Premier League'i staadionil mängida, seega see oli minu jaoks tõeliselt eriline hetk."

Shamrock võitis Konverentsiliiga põhiturniiril kuuest mängust kolm ning viigistas kaks, jäädes alla vaid Chelseale. Rovers teenis sellega kümnenda koha ning jätkab veebruaris play-off'is.

"Olen võistkonna üle väga uhke. Iirimaa klubist ei oodatud, et meil nii hästi läheb. Oleme algusest peale üksteisse uskunud ja tegime seda terve põhiturniiri vältel. Ootame nüüd, kelle me järgmises ringis endale vastu saame," ütles Poom, kelle laenuleping klubiga saab selle aastaga läbi.

Kevor Palumets ja HJK lõpetasid põhiturniiri 30. kohaga, kui kaotasid viimases mängus Real Betisile 0:1. Palumets platsile ei pääsenud. Eelmisel nädalal selgus, et eestlane Helsingi klubis aastavahetuse järel ei jätka.