Igoneni ja Tamme klubi kaotas enne talvepuhkust suveräänsele liidrile

Botev asus viiendal minutil juhtima, aga enne vaheajavilet oli juba Ludogorets 3:1 ees. Teisel poolajal lõi kumbki meeskond veel ühe tabamuse.

Nii Igonen kui ka Tamm tegid Botevi ridades kaasa kõik 90 minutit.

Samale vastasele kaotas Botev eelmisel nädalal võõrsil 0:3.

Ludogorets on sel hooajal Bulgaaria kõrgliigas võitnud 17 ja viigistanud kaks kohtumist ning vältinud kaotust. See annab neile 53 punktiga kindla liidrikoha. Teise mängu järjest kaotanud Botev on 40 punktiga teine.

Nüüd läheb Bulgaaria kõrgliiga talvepausile ja liigamängudega jätkatakse veebruaris.