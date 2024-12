NBA täht sõlmis haruldase lepingu

34-aastane Lillard sõlmis oma esimese lepingu Adidasega 2012. aastal, kui ta siirdus ülikoolist NBA-sse. Tosina aasta jooksul on ta koostöös Adidasega välja andnud üheksa endanimelist korvpallijalatsit.

Eluaegsed lepingud sportlaste ja suurte brändide vahel on pigem haruldased. NBA tegevmängijatest on eluaegne leping veel LeBron Jamesil (Nike), Kevin Durantil (Nike) ja Stephen Curryl (Under Armour).

Lillard mängib NBA-s 13. hooaega, neist kaheksal on ta valitud tähtede mängule. Käimasoleval hooajal on tema keskmisteks näitajateks 25,7 punkti, 7,5 resultatiivset söötu ja 4,5 lauapalli mängu kohta. Bucks on idakonverentsis 14 võidu ja 11 kaotusega viiendal kohal.