NHL-i liidermeeskond vääratas tabeli keskmiku vastu

Kahe esimese kolmandiku järel oli seis viigis 1:1, kuid Mark Scheifele viis Jetsi otsustava perioodi alguses juhtima. Lõppsõna jäi aga siiski võõrustajatele, kui viimase perioodi 16. minutil viigistas seisu Frank Vatrano ning punkti pani Troy Terry, kes viskas võiduvärava 26 sekundit enne normaalaja lõppu.

Ducks kirjutas tabelisse teise järjestikuse võidu, enne seda kaotati viis kohtumist järjest. Seejuures lõpetas Ducks kaheksamängulise kaotusteseeria Jetsi vastu.

"Selline võit peaks meile palju enesekindlust juurde andma. See oli tõeline meeskonnavõit. Siit on hea edasi minna," ütles Ducksi treener Greg Cronin mängu järel.

"Teadsime, et nad on eilsest (teisipäevasest - ERR) mängust väsinud. Tahtsime neid survestada ja ma arvan, et saime sellega enamjaolt hakkama," lisas võitu kahe väravaga panustanud Vatrano.

Ducks tõusis võiduga läänekonverentsis 13. kohale. Jets jätkab läänekonverentsi ja liiga liidrina, olles kogunud 47 silma.

Teised tulemused:

Utah - Vancouver Canucks 3:2 (la.)

Minnesota Wild - Florida Panthers 1:6

Dallas Stars - Toronto Maple Leafs 3:5

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 6:4