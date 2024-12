M-Sport avalikustas järgmise hooaja põhisõitjad

25-aastasel Munsteril jääb seljataha esimene täispikk hooaeg Rally1 arvestuses. Lõppenud hooajal tegi ta karjääri parima tulemuse Sardiinia rallil, kus saavutas kokkuvõttes viienda koha. Sama lõppkoha sai ta hiljem kirja veel hooaja viimastel etappidel Kesk-Euroopas ja Jaapanis. Hooaja kokkuvõttes tuli ta kaheksandaks.

Tulevaks hooajaks on Munster seadnud endale eesmärgiks esmakordselt pjedestaalil lõpetada. "Mul on väga hea meel Louis'ga jätkata (kaardilugeja Louis Louka - ERR) ning eesmärk on areneda edasi sealt, kus 2024. aastal lõpetasime. Teisisõnu, tahaks viiendast kohast kõrgemale jõuda ja loodetavasti pjedestaalil lõpetada," ütles Munster M-Spordi pressiteate vahendusel.

Prantslase Adrien Fourmaux lahkumise järel vabaks jäänud koha täidab 25-aastane Josh McErlean, kes pole varem Rally1 autoga võistelnud. Viimasel kolmel hooajal sõitis ta WRC2 arvestuses Škoda Fabia RS Rally2 masinaga. McErleanile hakkab kaarti lugema kaasmaalane Eoin Treacy, kes oli senini Jon Armstrongi paariline.

"M-Sport on tuntud selle poolest, et annab võimalusi noortele talentidele. Joshi ja Eoinit ootab ees suur väljakutse, mis annab neile võimaluse näidata, et neil on olemas kõik, mida vaja, et teha karjääri tipptasemel," kommenteeris valikut M-Spordi pealik Richard Millener. "Eesmärgid ja ootused järgmiseks hooajaks on mõistlikud ning ma tean, et kõik Iiri rallifännid seisavad nende taga."

Ralliportaali DirtFishi andmetel sõidab järgmisel hooajal M-Spordi värvides ka kreeklasest erasõitja Jourdan Serderidis, kes osaleb neljal MM-etapil.

Uus hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.