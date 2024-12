Musting Põlva aastast: need hetked jäävad ka palju näinud treenerile meelde

Põlva Serviti on sel kalendriaastal võitnud Eesti käsipalli meistriliigas 14 kohtumist ning vastaste paremust tunnistati vaid korra, kui ühes finaalmängus jäädi alla Mistrale. Seejärel võeti siiski juba üheksas järjestikune meistritiitel. Detsembris parandati ka kahe viimase hooaja viga ning pea kohale tõsteti Eesti karikavõistluste kirkaim auhind.

"Tiitlivõidud on need, mis aastast kindlasti kõige eredamalt meelde jäävad," tõdes kogenud peatreener Kalmer Musting. "Ent minu jaoks oli tänavune tipphetk hoopis euromängud. Kahju, et neljandasse ringi jõudmine jäi paari värava kaugusele, kuid Euroopa tasemel näidatud mängukvaliteet ja meeskonnavaim jäävad ka palju näinud treeneri jaoks kauaks meelde."

Nagu äsja mainitud, siis pääses Serviti küll eurosarjas kolmandasse ringi, kuid seal kahe mängu kokkuvõttes tunnistatud kaotus kõvasti suurema eelarvega Türgi klubile Besiktas ei ole kindlasti häbiasi. Väikese tõrvatilgana meepotis kaotasid Põlva mehed kodusel Balti liiga finaalturniiril finaalis Läti klubile Tenax Dobele, olles selleks hetkeks võitnud selles sarjas eelnevad kaheksa kohtumist.

"Ega kodupubliku ees loomulikult finaale kaotada ei tahaks, kuid ka see käib spordi juurde," jätkas Eesti ainus kaheksanda kategooria käsipallitreener. "Kahjuks ei ole see võimalik, et laseme nipsu ning võidame kõik matšid ja tagasilööke üldse ei tule. Nendest tuleb õppida. Kokkuvõttes tahaksin tänada kogu meie tiimi. Üldjoontes oli aasta väga edukas, ja see on paljude väikeste detailide – analüüsid, ettevalmistus, meeskonna töö ja toetajad – ühine tulemus."

Tuleval aastal jätkub loomulikult Serviti jaoks kõik endist viisi ning ega eesmärgid ei ole väiksemad ka aastaks 2025. "Suved toovad pallimängudes piisavalt muudatusi ning seetõttu keskenduks tuleviku osas vaid selle hooaja lõpule. Eks meil on heal tasemel kõvad mängud siin natukene rivisid laastanud ning suurim soov olekski, et mängijad paranevad ning kõigil jätkuks kevadeni tervist. Loomulikult selle kõrval tahaks, et see hingestatud tegevus ja ühtekuuluvustunne, mis mööduvat aastat iseloomustavad ka jätku saaks."

Sellel nädala lõpetab Serviti oma eduka aasta kahe meistriliiga kohtumisega, kus minnakse esmalt neljapäeval vastamisi HC Viimsi/Alexelaga, kes veel ühtegi võitu tabelisse saanud ei ole ning eelmises omavahelises matšis lõuna-eestlastele 17 punktiga alla jäi. Laupäeval peetakse viimane matš HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu, keda samuti nii karikavõistluste poolfinaalis kui meistrisarjas kindlalt alistati.

"Vaatame selle nädala mängudega ikka pigem ettepoole. Need mängijad, kes on meil tervisega hädas olnud, jäävad seekord eemale. Eks põhieesmärk on need matšid ära vormistada. Loomulikult soovime siiski oma kodupubliku ees viimases kohtumises siiski ka head ja ladusat käsipalli näidata," lõpetas Musting.