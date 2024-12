Mella ja Mustamäe lõpetavad naiste meistrivõistluste esimese ringi

Mella on hooaega alustanud oma tavalisest tempost veidikene aeglasemalt, kuna suvel kaotati mitmeid põhitegijaid. Karikavõistlustel tuldi Mistra järel teiseks ning meistrisarjas on hetkel kirjas võit ja kaotus. "Oleme väikese pausi ajal saanud natukene puhata ning treeninguid nautida," alustas Mella selle hooaja resultatiivseim mängija, Anastasija Bušina.

"Oleme vahepealsel ajal põhiliselt keskendunud kaitsele ning taktikalisele tegevusele," jätkas Bušina. "Tüdrukutel on mänguisu suur ning tahte taha kolmapäeval midagi jääda ei tohiks. Loodame kodusaali toel näidata naiskondliku esitust ning selle toel punktid endale jätta."

Erinevalt ülejäänud kolmest naiskonnast meistriliigas, Mustamäe KPK sel hooajal karikavõistlustel ei osalenud. Seetõttu on neil all vaid kaks kohtumist, mis ka mõlemad kaotatud. Mellaga minnakse vastamisi esmakordselt. "Kahjuks ei ole meie hooaeg alanud päris nii nagu me ootasime," alustas Mustamäe poolelt Kerli Jõks.

"Meil on senini olnud väikseid probleeme koosseisuga," jätkas Jõks. "Peame suutma oma kiire mänguga vastast haavata. Kui me saame hoo sisse, siis on kõik võimalik. Lisaks tuleb kaitses puudujäägid kõrvaldada ning omavahelist koostööd ja agressiivsust lisada. Kindlasti tuleb meile kasuks, et meie naiskonna liikmed, Gertu Jõhvikas ja Daniel Tuusis, osalesid vahepeal Mistraga Balti mere liigas."

Mistra jätkab naiste meisriliigas kolme võiduga kindla liidrina. Neile järgnevad kahe punkti peal Mella ja SK Tapa ning Mustamäel veel hetkel punkte kirjas ei ole. Naised mängivad sel hooajal omavahel põhiturniiril omavahel kolm korda läbi ning seejärel pääsevad kaks esimest otse finaali ja ülejäänud kaks tiimi mängivad pronksile.