Kontoritööd proovinud Sordo loodab siiski Hyundai rooli taha istuda

Sordo tegi Hyundai kolmandas autos kaasa kolmel rallil ning teenis Itaalias kolmanda koha ja Kreekas lausa teise. Hispaanlane oli hooaja lõpu poole Kesk-Euroopa rallil aga teistsuguses mundris, kui liikus koos Hyundai võistkonna juhtkonnaga.

Sordo tõdes aga portaalile DirtFish, et selline amet talle rõõmu ei paku. "Mul oli väga igav," ütles ta. "Kui ma ainult kohvisid vedama pean, siis see ei paku mulle huvi. Ma tahaks tööd teha, kasvõi koristadagi. Aga lihtsalt ärkad üles, lähed sinna ja ei tee midagi..."

"Ma ei tee seda ainult raha eest. Nad maksavad ja ma ei pea midagi tegema, ma tahan liikumises olla," jätkas hispaanlane. "Läksin rallile ja tundsin, et olen seal ainult sellepärast, et ma olen Dani Sordo."

Dani Sordo Autor/allikas: Hyundai Motorsport

41-aastase Sordo aeg täiskohaga sõitjana on suure tõenäosusega möödunud ning hispaanlane on alates 2018. aastast Hyundai võistkonnas osakoormusega sõitnud. Järgmisest hooajast muudab Hyundai oma kolmanda auto strateegiat ning tõi võistkonda M-Sporti esindanud Adrien Fourmaux, kes saab Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval kolmandaks põhisõitjaks.

Sordo loodab siiski, et saab veel rallit sõita. "Ma arvan, et tiimi jaoks oleks neljas auto hea, sest teistel võistkondadel on samuti neli sõitjat. Aga ma ei ole võistkonna pealik, ainult töötaja, seega see pole minu otsus," rääkis ta. "Loomulikult tahaksin mõned rallid teha, sest arvan, et saan võistkonna jaoks häid tulemusi teha. Kui mängid ainult kolme autoga, siis oled stardijärjekorras ainult eespool. On hea, kui sul on üks auto ka tagapool."

Jari-Matti Latvala oli 2020. aastal sarnases kohas ning otsustas siis Toyota pakkumise vastu võtta ning tiimipealikuna oma karjääri jätkata. Sordo ütles, et tema selliseks liigutuseks veel valmis pole. "Kui mul on võimalus sõita, siis teen seda. Ja kui seda ei tule, siis lähen sõidan teistes kategooriates, sest tunnen, et saan veel võistkonnale midagi pakkuda. Ma tahan ise otsuseid teha, oma asju ajada ja mitte seal piltide jaoks olla," ütles oma karjääri jooksul 58 pjedestaalikohta teeninud Sordo.