Koosseisust välja jäänud Rashford: olen valmis uueks väljakutseks

Klubi uus peatreener Ruben Amorim otsustas pühapäeval 27-aastase Rashfordi suurest derbimängust Manchester City vastu koosseisust välja jätta.

United võitis kohtumise 2:1 ning Amorim ütles pärast mängu, et loodab Rashfordilt rohkem näha. "On oluline öelda, et see ei olnud distsiplinaarne otsus," põhjendas peatreener otsust. "Kõik võitlevad oma koha nimel. Minu jaoks on oluline see, mis trennis teed, mis platsil teed, kuidas riides käid, kuidas sööd ja kuidas sa oma tiimikaaslasi motiveerid."

2005. aastal kaheksa-aastaselt Unitediga liitunud Rashford lõi 2022-23 hooajal klubi eest 30 väravat, kuid tema vorm on terve karjääri vältel kõikunud ning viimase pooleteise hooajaga on inglane löönud 15 väravat. 2019-20 ja 2022-23 hooaegadel valiti ta klubi parimaks mängijaks.

"Kui ma näen, et olukord on juba halb, siis ma ei hakka seda hullemaks tegema. Olen näinud, kuidas mängijad on varasemalt lahkunud ja ma ei taha seda nii teha," ütles Rashford esmaspäeva õhtul. "See on pettumustvalmistav, aga ma olen vanemaks saanud ja suudan tagasilöökidega toime tulla. Mis ma teen, lähen ja nutan? Või annan endast parima, kui järgmine võimalus tuleb."

"Kui ma lahkun, teatan sellest ise. Ma ei ole selline, kes Manchester Unitedi kohta midagi negatiivset ütleks, ma ei ole selline inimene," lisas ründaja. "Aga tunnen, et olen valmis uueks väljakutseks ja järgmiseks peatükiks."

2016. aastal oma debüüdi teinud Rashford on kokku Unitedit esindanud 426 mängus ning löönud 138 väravat. Inglismaa koondise eest on ta väljakule jooksnud 60 korda ning löönud 17 väravat. Suvel toimunud EM-il jättis Gareth Southgate Rashfordi koosseisust välja.