Esiliiga parim väravakütt liitus FCI Levadiaga

Jalgpalliklubi Tallinna FCI Levadia teatas, et klubiga on liitunud mullu esiliigas kõige enam väravaid löönud Viimsi ründaja Gregor Lehtmets.

20-aastane Lehtmets lõi eelmisel hooajal esiliigas 39 mängu jooksul kokku 32 väravat ning andis kaheksa väravatsöötu. Keegi ei löönud esiliigas rohkem väravaid, resultatiivsemate mängijate nimekirjas jäi Lehtmets alla vaid Kalevi mehele Kenlou Laasnerile (28 väravat, 15 söötu).

Lehtmets ütles, et on oma karjääri uue peatüki üle väga uhke. "Ootan põnevusega uusi väljakutseid, kohtumist tiimikaaslastega ning ei jõua ära oodata, et saaksime üheskoos väljakul suuri tegusid teha. Olen valmis andma endast kõik, et aidata tiimil seatud eesmärgid saavutada ja pakkuda fännidele palju rõõmu," ütles ründaja.

Viimsi jäi esiliigas teiseks ning oleks äärepealt ka Premium liigasse pääsenud, kuid üleminekumängudes jäädi kahe mängu kokkuvõttes JK Tallinna Kalevile 1:2 alla.

Levadia president Viktor Levada ütles, et ründaja oli juba mõnda aega Levadia huviorbiidis olnud. "FCI Levadia spordiosakond on alates tööleasumisest saati kaardistanud ja jälginud erinevaid noormängijaid üle Eesti. Gregor Lehtmets viibis FCI Levadia huviorbiidis juba pikemat aega ning pärast edukat hooaega Viimsi ridades otsustasime ta nüüd enda ridadesse tuua," sõnas Levada.

Levadia tuli kindlalt Eesti meistriks, kui kogus Premium liiga hooaja peale 87 punkti, edestades Nõmme Kaljut ja Paide Linnameeskonda 15 punktiga.