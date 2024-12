Kalju tugevdas keskvälja endise Vapruse mängijaga

Viimasel kolmel aastal Pärnu Vapruse üks võtmemängijaid olnud Kask sõlmis Kaljuga kaheaastase lepingu, mida on poolte kokkuleppel võimalik aasta võrra pikendada.

"Nii treenerid kui ka juhtkond on jätnud mulle väga positiivse mulje ning ootan põnevusega uut hooaega, et aidata klubil oma eesmärke saavutada. Usun ja näen, et meil on võimalus midagi suurepärast korda saata," ütles Kask Kalju ühismeedia postituses.

Kalju peatreener Nikita Andrejev lisas, et Kase näol on tegemist mitmekülgse poolkaitsjaga. "On hea meel tervitada meie meeskonnas mängijat, kes on valmis astuma karjääris järgmise sammu. Usun, et üheskoos suudame saavutada suuri asju."

25-aastane Kask esindas Vaprust kolme hooaja jooksul 108 korral ning sai selle ajaga kirja 12 väravat ja viis väravasöötu. 2022. aastal pälvis ta Vapruse parima mängija auhinna.